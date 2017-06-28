Инфляция в России в годовом исчислении замедлилась до 4,1%, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов.

К 19 июня 2017 года, по данным Росстата, годовая инфляция разгонялась до 4,2% после замедления до 4,1% в конце мая.

Теперь она, согласно последним данным, снова затормозилась до 4,1%, сообщил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы видим, что снижается инфляция. Сегодня инфляция уже 4,1% за период, если брать последние отчетные данные», - сказал глава Минфина.

Цель Центробанка по инфляции составляет 4%.