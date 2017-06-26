Правительство приступает к формированию проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2021 годов. Бюджет на следующий год должен поддержать рост экономики в целом, в том числе промпроизводства, инвестиций и сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по социально-экономическому развитию России и проекту бюджета. Также бюджет следующего года должен стать сбалансированным. Намеченных целей правительство должно будет достичь даже в условиях ужесточения санкционного режима в отношении России, подчеркнул премьер.

Подходить к формированию бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2021 годов нужно как можно более прагматично, призвал Дмитрий Медведев членов правительства. По словам премьер-министра, несмотря на рост цены на нефть в начале этого года, завышенных ожиданий ни у кого быть не должно.

— Сохраняется действие других негативных факторов. Более того, целый ряд из них может даже усилиться, я имею в виду так называемые санкции. Действуют ограничения по доступу на рынки капиталов. Всё это нужно учитывать, — предупредил Дмитрий Медведев.

Премьер добавил, что в этих условиях необходимо обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы и выйти на приемлемый уровень ее дефицита. Также нужно по максимуму использовать проектный подход в решении основных социально-экономических задач и правильно концентрировать ресурсы, чтобы они дали результат, считает премьер.

Главной задачей нового бюджета остается рост экономики. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, эта задача достижима: Россия выходит на траекторию роста в 2% ВВП по итогам этого года.

Еще одна задача для нового бюджета — выйти на более высокие темпы роста реальных доходов населения. В том числе за счет достижения низких темпов инфляции и умеренной индексации тарифов на основные виды платежей для населения. Также, по словам премьера, необходимо поддержать наметившийся рост инвестиций.

— Это и транспортный комплекс, и строительство в целом, и обрабатывающая промышленность, и целый ряд других отраслей, сельское хозяйство. Рассчитываем также, что доступность кредитов будет постепенно расти, — заключил Дмитрий Медведев.

Бюджет будет основываться на базовом сценарии макропрогноза на 2018 год, подчеркнул премьер. Минэкономразвития в прогноз на следующий год заложило рост экономики на 1,5%, среднегодовую цену на нефть $40,8 за баррель, инфляцию в размере 4%, дефицит бюджета в размере 1,7% ВВП и отток капитала в размере $8–10 млрд.

Директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин считает, что сбалансированным бюджет сможет стать не ранее 2019 года.

— Возможность сделать сбалансированный бюджет есть, ведь доходы выросли. Но так как в следующем году у нас будут выборы и чемпионат мира по футболу, а это затратные мероприятия, то вряд ли бюджет 2018 года удастся сбалансировать. А вот бюджет 2019 года при условии отсутствия форс-мажоров вполне можно будет сделать сбалансированным, — уверен эксперт.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что бюджет возможно сбалансировать и в 2018 году, но для этого нужно будет задействовать средства Резервного фонда и ФНБ.

— Сбалансировать бюджет не так сложно, деньги для этого есть в суверенных фондах. Если исчерпать Резервный фонд и начать тратить ФНБ, то бюджет сразу станет сбалансированным. А для поддержания за счет бюджета роста экономики нужно менять его структуру. Больше направлять на то, что может стимулировать рост экономики. Например, на инфраструктурные проекты в транспортной отрасли, — уверен Игорь Николаев.

Сейчас расходы бюджета заморожены до 2019 года включительно на уровне расходов 2016 года: 15,78 трлн рублей в год.