Правительство РФ обсуждает возможность формирования фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей. Об этом рассказал помощник президента РФ Андрей Белоусов на конференции «Российская электроника. Поиск новых точек роста», передает ТАСС.

«Сейчас в правительстве обсуждается тема создания фонда цифровой экономики, примерно как Дорожный фонд, мощностью около 100 млрд рублей», — уточнил он.

Андрей Белоусов подчеркнул, что это ориентировочные цифры, поскольку в данный момент сложно сказать, в какой мере всё будет реализовано.

По словам помощника президента, программа развития цифровой экономики будет анонсирована 5 июля.