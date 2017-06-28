Более половины россиян, ощущающих реальную угрозу военного нападения на Россию, считают потенциальным агрессором США, еще почти треть — Украину. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Свыше трети граждан РФ (38%) сейчас считают реальной угрозу внешнего нападения на Россию, при этом 53% респондентов считают маловероятным развитие военного конфликта.

«Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63% среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31%)», — указано в материалах опроса.

Кроме того, 7% от числа рассматривающих угрозу военного нападения как реальную назвали возможным агрессором блок НАТО, 5% — Китай, по 4% — Великобританию и ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ).

При этом россияне ожидают поддержки в случае возникновения конфликта от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%).