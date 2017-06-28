Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Дональд Трамп уделяет особенное внимание ситуации на Украине и конфликту в Донбассе. Об этом он заявил в интервью французской газете «Фигаро».

«Я думаю, что он уделяет особенное внимание Украине. Почему? Потому что среди всех международных проблем, с которыми он сталкивается, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины легко разрешить. Русским не нужен Донбасс, я даже думаю, что они готовы оттуда уйти», — сказал Порошенко журналистам «Фигаро».

О недавней встрече в Вашингтоне с Трампом Порошенко сказал, что от американской стороны почувствовал «поддержку суверенитету и независимости Украины». Он добавил, что его встреча с президентом США прошла лучше, чем он надеялся.