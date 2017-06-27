Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину в мире выше, чем к американскому лидеру Дональду Трампау, свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью в 37 странах на пяти континентах.

Всего в исследовании приняли участие около 40 тыс. человек. Из них 27% заявили, что с доверием относятся к Владимиру Путину и положительно оценивают его действия на мировой арене. Практически такой же уровень доверия (28%) у его китайского коллегия — Си Цзиньпина. При этом поддержку американскому лидеру Дональду Трампу выразили только 22% опрошенных.

Кроме того, большинство участников опроса охарактеризовали президента США как высокомерного (75%), нетерпимого (65%) и даже опасного (62%) политика. Вместе с тем 55% респондентов согласны с тем, что Дональд Трамп является сильным лидером, а 39% назвали его харизматичным.

Самый высокий рейтинг мирового доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — поддержку ей выразили 42% опрошенных.