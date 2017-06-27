В Северной Корее заявили, что политика президента США Дональда Трампа может сравниться с политикой гитлеровской Германии.

«Принцип «Америка превыше всего»... означает отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера», — говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) комментарии.

В заявлении отмечается также, что Трамп «следует диктаторской политике Гитлера», разделяя всех на друзей и врагов, чтобы оправдывать политику «подавления».

Публикация появилась на фоне очередного обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, вызванного смертью американского студента, который, отбыв в Северной Корее полтора года тюремного заключения, был возвращен в США в состоянии комы.

В то же время, Трамп заявил накануне, что северокорейскую проблему необходимо решать быстро.