Белый дом исходит из того, что встреча российского и американского лидеров на полях саммита «двадцатки» в германском Ганновере состоится.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Он также подтвердил, что Трамп к встрече уже готовится.

При этом собеседник агентства отметил, что окончательное решение на этот счет пока не принято и формат предстоящего общения двух президентов пока не определен.

Чиновник воздержался от прогнозов по поводу того, как скоро программа визита Трампа в Польшу и Германию, включая и двусторонние встречи, будет сверстана окончательно.

«Я бы ожидал, что все в расписании будет утверждено до нашего отъезда, а уезжаем мы 5 [июля]. Но просто не хочу давать твердый прогноз, потому что никогда нельзя быть ни в чем совершенно уверенным», — сказал он.

Саммит лидеров Группы двадцати должен состояться 7–8 июля.