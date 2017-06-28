Томский политехнический университет (ТПУ) впервые вошел в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) и стал единственным российским вузом, представленным в рейтинге по машиностроению. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.

«Для нашего вуза попадание в предметный рейтинг ARWU - событие, так как это последний из трех мировых рейтингов после QS и THE, где ТПУ еще не был представлен. ТПУ сразу занял довольно высокую позицию в предметном рейтинге по направлению Mechanical Engineering», — приводит пресс-служба слова ректора университета Петра Чубика.

Томский политехнический университет находится в группе 151-200 мировых вузов, вошедших в рейтинг. Кроме того, университет вошел в топ-400 лучших вузов мира по направлению «Технические науки и инженерное дело» в рейтинге международного агентства QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings).