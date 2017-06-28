Впервые сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Лучших результатов добился МГУ им. Ломоносова.

В пресс-службе проекта «5-100» пояснили, что последний предметный рейтинг ARWU был опубликован в 2015 году. Ранжирование осуществлялось по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика, а также экономика и бизнес. В 2016 году был опубликован специализированный рейтинг по инженерным наукам.

Вузы были были ранжированы по семи предметным областям. Всего при составлении нового рейтинга было оценено около 4 тыс. ведущих университетов мира.

Как передает «РИА Новости», в рейтинг ARWU попали Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Согласно результатам рейтинга, МГУ лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 14, а также по местам — самым высоким результатом вуза стало 43-е место по физике.