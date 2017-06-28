Российский президент Владимир Путин в среду, 28 июня, встретится с выпускниками высших военных учебных заведений России. Всего в Кремль приглашены более 700 офицеров, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

По традиции, прием состоится в Большом Кремлевском дворце. Участие в нем примут выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России — всего более 700 человек. Все приглашенные окончили военные вузы с отличием, золотой медалью или красным дипломом. Также на мероприятии будут присутствовать преподаватели и начальники военно-учебных заведений.