В США приступили к расследованию хакерской атаки на компьютерные системы одной из атомных электростанций. Это передает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

По данным АВС, пока нет доказательств того, что была нарушена работа чувствительных и операционных систем. О какой именно АЭС идет речь, не сообщается, пишет «РИА Новости».

Напомним, 26 июня масштабная хакерская атака вируса-вымогателя Petya поразила компьютерные системы около 80 компаний в нескольких странах мира. Наибольший урон был нанесен украинским организациям.

Вирус блокирует операционные системы компьютеров и для разблокировки требует $300 в биткоинах. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины.