Международная компания в сфере информационной безопасности «Лаборатория Касперского» занимается расследованием атаки вируса Petya. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Ранее компании РФ и Украины подверглись масштабной атаке вируса-вымогателя Petya, который блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.

В России жертвами атаки уже стали «Башнефть» и «Роснефть», на Украине в этот список попали Ощадбанк, Mars, «Новая почта», Nivea, а также энергокомпании — «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровская электроэнергетическая система».