Заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины, заявили в антивирусной лаборатории ESET.

Согласно данным компании о пострадавших предприятиях от этого вируса, Украине был нанесен наибольший ущерб.

«Вспышка, похоже, началась на Украине», — сообщили в ESET.

Также, согласно рейтингу компании, на втором месте среди пострадавших стран — Италия, на третьем — Израиль.

В первую десятку вошли Сербия, Румыния, Венгрия, Аргентина, Чехия и Германия. Россия заняла 14-е место.

Кибератака с использованием вируса Petya началась 27 июня и, по данным компании Group-IB, затронула более 80 предприятий в разных странах. Этот вирус блокирует компьютеры и требует за разблокировку $300 в биткоинах.