Великобритания пригрозила нанесением ракетного удара с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

«В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте», — приводит ТАСС слова Майкла Фэллона.

Фэллон также отметил, что у британских властей пока нет «доказательств того, кто именно стоял за этой атакой».

Напомним, во вторник вирус-вымогатель Petya атаковал около 80 организаций России и Украины. Он блокирует компьютеры, за запуск операционной системы требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Прокуратура Франции во вторник объявила о начале расследования после масштабной кибератаки. Правительство Польши в среду проведет экстренное заседание по этому вопросу.

В антивирусной лаборатории ESET заявили, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины.