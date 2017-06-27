Вирус-вымогатель Petya распространяется по всему миру, написал в своем микроблоге в Twitter директор международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю.

«Образец быстрораспространяющегося вируса-вымогателя Petrwrap/Petya, который есть у нас, был получен 18 июня 2017 года», — говорится в сообщении.

Данная вредоносная программа блокирует компьютеры и требует выплатить $300 в биткоинах.