Компании РФ и Украины подверглись масштабной атаке вируса-вымогателя Petya, который блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах.

Об этом заявили в компании Group-IB, которая работает по выявлению киберугроз.

«Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry», — сообщили «РИА Новости» представители Group-IB.

На данный момент известно, что в России жертвами стали «Башнефть» и «Роснефть», а на Украине в этот список попали Ощадбанк, Mars, «Новая Почта», Nivea, а также компании энергетического сектора – «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровская электроэнергетическая система».

Кроме того, жертвами злоумышленников стали компьютерные системы правительства Украины, магазинов «Ашан», Приватбанка и операторов связи.