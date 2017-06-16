Спецслужбы Великобритании полагают, что масштабную кибератаку с помощью вируса WannaCry от которой пострадали компьютеры в более чем 150 странах мира, была подготовлена северокорейской хакерской группировкой Lazarus, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си

По информации британского Национального центра, в мае хакеры атаковали серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании, но эти кибератаки не были намеренно направлены на учреждение, а могли стать результатом вышедшей из-под контроля системы, нацеленной на хищение денег.

По всей вероятности эта же группировка причастна к кибератакам на международные банки, в том числе на центральный банк Бангладеш в 2016 году, когда хакерам удалось похитить более 80 млн долларов.

Первая кибератака произошла 12 мая. Вирус WannaCry атаковал около 300 тыс. компьютеров.