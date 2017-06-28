Госсекретарь США Рекс Тиллерсон секретно предупредил главу МИД России Сергея Лаврова о возможной новой химической атаке в Сирии, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что обсудить эту тему с Лавровым было решено еще до официального заявления США о возможной химатаке со стороны армии президента Сирии Башара Асада.

В ответ глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что «никакой химической атаки не будет», пишет издание.

Также сообщается, что о возможной химатаке был предупрежден американский президент Дональд Трамп, но его эта новость не особо заинтересовала.

В официальном сообщении МИД России по итогам разговора Лаврова с Тиллерсоном указывалось, что стороны обсудили пресечение попыток применения химических отравляющих веществ.