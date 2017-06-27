Госдепартамент США не стал уточнять, обсуждал ли госсекретарь Рекс Тиллерсон с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подозрения Вашингтона о том, что Дамаск готовит новую химатаку.

«Я могу подтвердить, что Тиллерсон и Лавров провели беседу накануне. Они общаются между собой регулярно. Госсекретарь не собирается рассказывать обо всем ходе переговоров», — заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

В понедельник МИД РФ сообщил, что Лавров и Тиллерсон, в том числе, обсудили необходимость «пресечения попыток применения химических отравляющих веществ» в Сирии.

«Русские часто делают сообщения, в которых иногда есть тенденция к превратному толкованию вещей. Я не собираюсь спорить с ними. Госсекретарь всегда четко выражает наше отношение к определенным моментам», — прокомментировала Науэрт заявление российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации сообщило, что Тиллерсон во время телефонного разговора Лавровым накануне заявил, что Вашингтон подозревает Сирию в подготовке новой химатаки.

При этом издание утверждает, что Тиллерсон якобы подчеркнул, что если подобная атака произойдет, то она повлечет за собой последствия.

По версии издания глава российского МИДа заверил госсекретаря, что «как всегда» ничего не произойдет.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.