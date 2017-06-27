Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков пообещал клиентам финансовой организации рефинансирование кредитов и денежное вознаграждение за удаление мессенджера Telegram.

Свое предложение банкир опубликовал на персональной странице в Instagram, отметив, что так и не успел воспользоваться мессенджером Павла Дурова, поскольку предпочитает пользоваться Viber и WhatsApp. Кроме того, Тиньков усомнился в защищенности мессенджера, после чего публично удалил приложение, сообщает BFM.RU.

Ты уже удалил ##Telegram ? Ну тогда тебе в #тинькоффбанк что в получить свои законные деньги за это действо 💴💵💶💷😜 Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Июн 27 2017 в 3:07 PDT

Многие пользователи оценили такое щедрое приложение банкира и стали публиковать номера своих банковских карт для получения вознаграждения. Вместе с тем в банке «Тинькофф» заявили, что страница в соцсети Олега Тинькова является его личным пространством, а в банке акция не проводится, сообщает телеканал «360».