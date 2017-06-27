Замглавы Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Кондратюк заявил, что ограничение работы мессенджера Telegram в РФ необходимо из соображений безопасности.

«Это надо поддержать, я не говорю, что закрыть (мессенджер. — Ред.), надо в определенной степени помочь специальным службам контролировать такой участок. Это мое личное мнение», — сообщил Кондратюк. Его цитирует «РИА Новости».

Ранее в пятницу Роскомнадзор обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации в соответствии с законодательством РФ. При этом глава федеральной службы Александр Жаров подчеркнул, что времени для выполнения этого требования осталось немного и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ.