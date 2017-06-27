Кросс-платформенный мессенджер Telegram занял первое место в рейтинге бесплатных приложений российского AppStore — магазина приложений для операционной системы iOS от Apple.

Как информирует газета «Ведомости», за прошедшие сутки мессенджер поднялся с седьмого на первое место по популярности в России среди бесплатных приложений для iPhone. В тройку самых популярных приложений на AppStore также входят WhatsApp и «ВКонтакте».

При этом в магазине Play Market среди бесплатных приложений Telegram сейчас занимает 20-е место. Отмечается, что мессенджер поднялся на 11 позиций с 22 июня.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить информацию о компании, управляющей мессенджером Telegram, с целью внесения в реестр организаторов распространения информации, что необходимо для ее работы в России в соответствии с законодательством страны. Он также подчеркнул, что внесение в реестр организаторов распространения информации данных о Telegram не означает предоставление доступа к перепискам пользователей.