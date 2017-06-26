Требования к Telegram не подразумевают доступ к перепискам пользователей.

Об этом заявил в понедельник, 26 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что от Telegram требуется сообщить пять идентификаторов, которые будут добавлены в реестр данных.

При этом Жаров заметил, что почти со всеми компаниями, которые занимаются соцсетями и мессенджерами в РФ, Роскомнадзор установил продуктивный диалог.

Напомним, что Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Павла Дурова, если тот не предоставит необходимую информацию. Сам Дуров считает это нарушением конституционных прав.