Россияне начали в 1,5 раза активнее регистрироваться в мессенджере ICQ на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram.

«За сегодня в полтора раза выросло количество регистраций из России по сравнению с обычными днями», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Mail.ru Group.

На данный момент у ICQ в России 6,7 млн пользователей, а по всему миру порядка 11 млн. Также в компании рассказали, что мессенджер запустил функцию групповых аудио- и видеозвонков, в которых могут участвовать до четырех человек.

Роскомнадзор ранее неоднократно обращался к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство. В свою очередь, Дуров заявил, что не станет этого делать, так как это, по его мнению, противоречит конституционному праву на тайну переписки.