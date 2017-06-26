Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что возможная блокировка сервиса в РФ не упростит работу по противодействию терроризму.

"Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров - в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)", - написал Дуров в "ВКонтакте".

По его словам, ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN.

"Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - добавил Дуров.

Кроме того, требования о передаче спецслужбам ключей от шифрования мессенджера невыполнимы, так как обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров не может быть "ключей для дешифрации".

"Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", - резюмировал Дуров.