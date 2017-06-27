Национальный банк Украины сообщил, что кредитные организации и предприятия коммерческого и государственного сектора подверглись хакерской атаке извне.

«В результате таких кибератак эти банки имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Нацбанк подчеркивает, что в финансовом секторе сейчас усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам для всех участников рынка. Кроме того, регулятор отслеживает ситуацию с хакерскими атаками и будет сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.