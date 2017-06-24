Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ предупреждало его предшественника Барака Обаму задолго до выборов главы государства о приписываемых России хакерских атаках, и удивился бездействию бывшего главы Белого дома по этому поводу.

По словам Трампа в интервью Fox News, он только что узнал, что ЦРУ передавало Обаме информацию «о России» задолго до выборов, но он ничего не сделал, и никто не хочет поднимать эту тему. Отрывки из интервью Трампа приводит The Hill.

Trump joins Dems in hitting Obama for doing "nothing" about Russian election interference: https://t.co/HAUkw3v0Vi pic.twitter.com/TdnWqHEDHs — The Hill (@thehill) June 24, 2017

«ЦРУ дало ему (Обаме) информацию о России задолго до выборов. И я ее едва ли видел. Потрясающе. Другими словами, вопрос в том, почему, если у него была информация, он не сделал с ней что-то? Он должен был что-то с этим сделать. Это всё довольно грустно», — сказал Трамп.

В своем Twitter Трамп также опубликовал пост на эту тему. В нем Трамп написал, что удивлен бездействием администрации Обамы, когда она знала, что «Россия так упорно трудилась над выборами 2016 года».

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2017

США продолжают обвинять Россию в кибератаках на выборы президента в 2016 году. При этом в Вашингтоне не приводят каких-либо доказательств. Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал любые слухи о том, что Москва совершала такие атаки. Российский президент заявлял, что даже если такие атаки и были, то при современном развитии интернет-технологий их могли совершить откуда угодно, в том числе из США.