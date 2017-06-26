Несколько государственных сайтов в США были взломаны киберпреступниками, которые опубликовали на ресурсах сообщение в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает агентство Associated Press.

Среди сайтов, атакованных хакерами, в том числе сайт губернатора штата Огайо Джона Кейсика. От его имени хакеры разместили сообщение о симпатиях к ИГ. В нем также содержалась угроза, что президент США Дональд Трамп, Кейсик и американцы ответят за «кровопролитие в мусульманских странах». Сообщение было оставлено хакерами из Team System Dz, отмечает агентство.