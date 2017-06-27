Кремль не согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия несет угрозу и является агрессором в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что Россия продолжит терпеливо разъяснять свою позицию и реальное положение дел относительно украинского вопроса.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента. И, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел <…> Это подчеркивает значение «нормандского формата», который является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта», — сказал Песков

Накануне Макрон на встрече с украинским президентом Петром Порошенко сказал, что в украинском конфликте агрессия исходит от России. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем урегулировании кризиса.