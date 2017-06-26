Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в укреплении французско-украинских отношений. Об этом глава Франции заявил на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.

Анна Ярославна была дочерью Ярослава мудрого и женой французского короля Генриха.

«Прежде всего должен сказать вам, что между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренились наши давние страницы», — цитирует «Украинская правда» слова Макрона.

В мае президент России Владимир Путин во время встречи с французским президентом отмечал, что российско-французские отношения имеют большую историю, напомнив, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла большой вклад в развитие этой страны.