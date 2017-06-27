Кремль не располагает информацией о каком-либо контракте фирмы бизнесмена Евгения Пригожина в Сирийской Республике. Об этом пресс-секретарь заявил во вторник, комментируя сообщения СМИ, передает «РИА Новости».

Накануне во вторник РБК сообщил о том, что связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания якобы договорилась с правительством Сирии об освобождении и охране нефтегазовых месторождений страны. Взамен она якобы получит контракты на добычу четверти добытых на них углеводородов.

«В Кремле не знают о каком-либо контракте фирмы Пригожина с САР по охране месторождений, не отслеживают деятельность компаний РФ за рубежом», —прокомментировал данное сообщение Дмитрий Песков.