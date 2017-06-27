Заявления об увольнении подали три сотрудника телеканала CNN после публикации, в которой приводились утверждения о начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов.

«После удаления статьи, размещенной на CNN.com, компания приняла заявления об увольнении трех сотрудников, связанных с публикацией», – приводятся на сайте телеканала слова официального представителя. Выяснилось, что при подготовке материала не был надлежащим образом проверен источник, на информации которого была построена публикация.

Из-за этого были уволены автор статьи Томас Фрэнк, редактор подразделения Эрик Лихтблау, а также руководитель отдела Лекс Харис.

Речь идет о скандально известной публикации, которая была выпущена 22 июня. В ней утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались в начале 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Также утверждалось, что по данному факту началось расследование.

Позже CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту.