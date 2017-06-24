Телеканал CNN удалил со своего сайта материал за 22 июня, в котором автор статьи написал о том, что сенат США изучает якобы связи команды президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

По данным «Газета.ру», статья была посвящена встрече экс-советника американского президента по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи и главы РФПИ Кириллом Дмитриевым, которая состоялась за четыре дня до инаугурации на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Телеканал извинился у себя на сайте перед Скарамуччи.

«Эта история не отвечала редакционным стандартам CNN и была удалена. Ссылки на материал отключены», — приводит сообщение «Газета.ру».