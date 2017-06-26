Главный редактор специализированного бизнес-проекта CNNMoney Рич Барбьери будет контролировать выход на телеканале любых новостей, «связанных с российской тематикой», сообщает BuzzFeed со ссылкой на распространенное среди сотрудников письмо «для внутреннего пользования».

В нем Барбьери предупреждает, что «какой-либо контент, включающий Россию», отныне запрещено публиковать на сайте телеканала (не только на CNNMoney) без отмашки от него самого или другого ответственного редактора.

Причиной введения таких жестких ограничений стала скандальная история с удалением одной из статей с сайта CNN.

Автор публикации утверждал со ссылкой на анонимный источник в Конгрессе США, что американские сенаторы проводят расследование по подозрению в наличии связей между командой главы государства Дональда Трампа и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В материале CNN говорилось, что в основу расследования лег ряд фактов — в частности, встреча руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева с представителем переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци, состоявшаяся в январе 2017 года «всего за четыре дня до инаугурации президента США».

Впоследствии публикация была удалена, а по ссылке на нее сайт CNN теперь выдает сообщение о том, что «история не соответствует редакционным стандартам», а само СМИ «приносит извинения мистеру Скарамуцци».

Осведомленный о происходящем в редакции источник рассказал другим изданиям, что информация о расследовании в Сенате оказалась абсолютно не соответствующей действительности.