В Демократической партии США назревает возмущение политикой руководства, сосредоточенного на расследовании предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией вместо решения проблем в собственной стране.

«Я ездил в предвыборный тур по 22 штатам США. Никто не фокусирует на этом внимание. Не то, чтобы они вообще не думают о России и о том, что эти вещи важны, но для них это точно не приоритет», — приводит слова конгрессмена от демократов Тима Уальца «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

Выступил с критикой товарищей по партии и демократ Питер Уэлч. Он предложил оставить нападки на Трампа из-за России и увольнения главы ФБР Джеймса Коми.

«У этого всего есть своя независимая динамика, все произойдет и без наших нападок», — заявил он.

Вместо этого нужно заняться собственной повесткой, считает Питер Уэлч.