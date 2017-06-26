После выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) граждане ЕС, проживающие в Соединенном Королевстве в течение пяти лет, смогут получать те же права, что и британцы. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Мэй представила в палате общин британского парламента практические предложения по защите прав граждан ЕС, живущих в Великобритании.

«Я хочу заверить людей, согласно этим планам, ни одного из граждан Евросоюза, которые на законных основаниях находятся в Великобритании, не попросят покинуть страну при выходе из ЕС. Мы хотим, чтобы вы остались», — сказала она.

Также премьер-министр подчеркнула, что граждане ЕС, которые живут в Великобритании пять лет и более, получат все те же права, что и британцы. А те, кто проживает в стране менее пяти лет смогут остаться еще на пять лет и получить вид на жительство.