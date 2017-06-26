Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сделает заявление по выходу Великобритании из ЕС в понедельник в 16:30 по местному времени (18:30 мск). Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабмине.

Ранее глава британского правительства сообщила, что в понедельник обнародует 15-страничный документ с текстом предложений коллегам в Брюсселе по процедуре Brexit. Позже стало известно, что документ будет опубликован после окончания переговоров с лидером Североирландской демократической юнионистской партии DUP Арлен Фостер.

Ожидается, что в документе будут указаны права граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании, — власти страны намерены максимально приблизить их права к подданным королевства. Кроме того, документ будет гарантировать гражданам Евросоюза право проживания, медицинское обслуживание, образование, право приема на работу и получения пособий.