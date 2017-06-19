Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжить взаимодействие с коалицией во главе с США в небе над Сирией. Сотрудничество снизит шанс «недопонимания в переполненном воздушном пространстве», передает Reuters.

Глава британского правительства отметила, что существуют соглашения по деэскалации в Сирии, и они продолжают действовать.

Ранее Минобороны России сообщило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в Сирии.

Решение было принято после того, как американские истребители сбили самолет Су-22 ВВС Сирии в провинции Ракка. В оборонном ведомстве подчеркнули, что расценивают действия коалиции во главе с сСША как «военную агрессию по отношению к Сирийской Арабской Республике» под прикрытием «борьбы с терроризмом».