Президент Франции Эммануэль Макрон назвал присоединение Крыма к России аннексией на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко и заявил, что Париж не признает ее.

«Если мы говорим о захвате Крыма Россией, Франция всегда поддерживала суверенитет Украины в рамках тех границ, которые были признаны на международном уровне, соответственно, Франция не признает аннексии Крыма», — цитирует Макрона телеканал «112 Украина».

Франция остается приверженной минским договоренностям по Украине, заявил Макрон.

Он выразил надежду, что новая встреча в формате «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) состоится в ближайшее время, передает «РИА Новости».

Французский президент отметил также, что между Францией и Украиной существуют «очень давние отношения, очень глубокая история», передает RNS.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.