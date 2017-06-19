Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает продление санкций ЕС против Крыма проявлением тоталитарного мышления, а также глупой и аморальной политикой.

«Западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор. Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она вредит всем и в конечном счете ведет к хаосу в международных отношениях», — написал на своей странице в Facebook глава республики.

Аксенов отметил, что экономические последствия санкций против полуострова ничтожны и ограничения, введенные после воссоединения с Россией, мало что меняют. Политик считает, что дело не только в экономике. По его словам, необходимо донести правду о Крыме до общественности западных стран.

«За прошедшие три года в российском Крыму побывали десятки зарубежных делегаций из десятков стран, сотни политиков, бизнесменов, журналистов. Мы видим, как благодаря народной дипломатии меняется общественное мнение в странах ЕС», — добавил Аксенов.