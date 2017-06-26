Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает нарушением прав человека отказ в выдаче виз ЕС жителям Крыма и озабочена этим.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер агентству Sputnik.

«Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что вопрос о принадлежности Крыма является спорным в ОБСЕ.

Напомним, что некоторые европейские страны отказываются выдавать визы жителям Крыма, добровольно вошедшего в состав России в 2014 году.