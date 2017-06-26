Не менее 60% украинцев не поддерживают запрета в стране российских сайтов и соцсетей.

Об этом говорят данные опроса социологической группой «Рейтинг», опубликованные в понедельник, 26 июня.

«Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом еще 24% поддержали введение ограничений. На западе Украины таких людей значительно больше.

Напомним, президент республики Петр Порошенко в мае вел санкции в отношении российских СМИ, соцсетей, отельных предприятий и отдельных граждан России.