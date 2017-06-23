Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников высказался за принятие законопроектов о регулировании отношений в интернете, рассказали «Известиям» депутаты, присутствовавшие на «правительственном часе», который 24 июня в закрытом режиме прошел в Госдуме. Также на мероприятии обсуждались вопросы перехода компаний на отечественное программное обеспечение и необходимость введения запретов на использование анонимных мессенджеров и технологий, позволяющих обходить блокировки интернет-ресурсов.

В связи с особым режимом «правительственного часа» депутатам запретили проносить в зал пленарных заседаний гаджеты. По итогам встречи глава думского комитета по информполитике и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») рассказал о том, что доклад главы ФСБ «в очередной раз продемонстрировал, что вызовы и угрозы в этой сфере реальны». По его словам, на мероприятии шла речь о критической информационной инфраструктуре и недавних инцидентах с так называемым вирусом-вымогателем, а также — о хакерских атаках на Россию, граждан страны, коммерческие компании, государственные и муниципальные органы власти.

Поднимались во время «правительственного часа» и вопросы противоправного контента, в том числе — распространяемого террористическими и экстремистскими организациями. Как рассказал Леонид Левин, выводы из доклада главы ФСБ подтверждают необходимость совершенствования законодательства в информационной сфере. Кроме того, участники встречи вновь констатировали и важность перехода на отечественное программное обеспечение.

Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) сообщил, что по итогам «правительственного часа» депутаты определят, есть ли необходимость во внесении изменений и дополнений в действующие законы. Если такая потребность имеется, парламентарии примут «достаточное законодательство, никаких излишков не будет», заявил заместитель председателя ГД Владимир Васильев ( «Единая Россия»). При этом он подчеркнул, что депутаты будут «исходить из международного опыта, используют лучшие практики». Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, сказал, что «итоги встречи позволяют как фракции, так и парламенту в целом определить приоритеты в своей законопроектной работе».

Участники встречи рассказали «Известиям», что глава ФСБ поддержал законопроекты, которые касаются анонимности в сети и способов обхода блокировок запрещенных ресурсов. Замглавы комитета ГД по информационной политике и связи Александр Ющенко (КПРФ) сообщил «Известиям», что проблемы регулирования мессенджеров и анонимайзеров, на которые указал Александр Бортников в своем докладе, нашли отражение в соответствующих законодательных инициативах. Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о запрете анонимности в мессенджерах (в частности, документ предлагает ввести идентификацию пользователей по номеру телефона), а также — о запрете технологий, которые позволяют получать доступ к запрещенному контенту в сети (этот законопроект был принят в первом чтении 14 июня).

— Своей фактурой (Александр Бортников) еще раз подтвердил необходимость этих изменений, — считает Александр Ющенко.

При этом сразу несколько опрошенных «Известиями» парламентариев подчеркнули, что ни о каких дополнительных полномочиях для службы или внесении конкретных законопроектов речь в докладе главы ФСБ не шла.

Александр Ющенко также отметил, что в ходе «правительственного часа» депутаты обсуждали и информационную войну против России. По мнению парламентариев, к ее элементам относится, например, возможность с помощью определенных технологий воздействовать на критическую инфраструктуру, в том числе — на банковские операции. Как рассказал депутат, в качестве примера была приведена попытка хакерской атаки на российскую банковскую систему, когда накануне Нового года — если бы она осуществилась — многие россияне не смогли бы воспользоваться банкоматами. Называлось на мероприятии и число участников киберкоманд, которые по заказу работают против России по разным направлениям. По словам Александра Ющенко, речь идет о попытках дестабилизация обстановки, информационных «вбросах» и поддержке так называемой уличной оппозиции.

Зампредседателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что самый главный вывод, который он как законодатель сделал по итогам встречи, состоит в том, что антироссийская пропаганда сегодня поднимается на достаточно высокий технологический и идеологический уровень, и игнорировать это, «бить по хвостам», как было до сих пор, уже нельзя.

— Для противодействия пропаганде, которая ведется через соцсети и СМИ, приняты законы, ограничивающие участие иностранных государств в работе средств массовой информации и некоммерческих организаций. А также — закон, который позволяет надзорным органам блокировать аккаунты, где появляется экстремистская и террористическая пропаганда. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволяет контролировать связь и идентифицировать личность по паспорту. Это позволит отслеживать, откуда идет пропаганда, и оперативно реагировать, — сказал «Известиям» Анатолий Выборный.

По его словам, нужно сделать всё, чтобы минимизировать идеологическое воздействие на умы, защитить граждан от вредоносной пропаганды. Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо возродить национальную идею, идеологию патриотического воспитания граждан. В обозримом будущем парламентарий планирует заняться продвижением закона о патриотическом воспитании.