Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска студента юридического факультета Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерными нескольких пунктов решения СНБО, в частности, касающихся запрета российских соцсетей.

«В удовлетворении иска... отказать», — цитирует судью Александра Нечитайло агентство «РИА Новости».

Напомним, 16 мая Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении в том числе таких российских компаний, как «Яндекс», Mail.ru, а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ранее украинские пользователи потребовали от президента страны отменить запрет на доступ к российской социальной сети «ВКонтакте» — соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы украинского государства.