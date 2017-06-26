Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на «полях» саммита G20 в Гамбурге, несмотря на предостережения ряда официальных лиц в его администрации. Об этом в понедельник информирует агентство Associated Press.

«Он (Дональд Трамп) призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу, обеспечить доступ СМИ (на встречу) и провести подготовку необходимых протоколов, обычных для подобных переговоров, несмотря на то, что официальные лица в Госдепе и Совете национальной безопасности призывают к большей сдержанности», — сообщает агентство со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации.

При этом источники подчеркивают, что многие представители администрации президента США убеждены в необходимости сохранения дистанции в отношениях Вашингтона и Москвы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что встреча лидеров РФ и США может состояться «на полях» саммита G20, который пройдет 7–8 июля в немецком Гамбурге.