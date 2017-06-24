На саммите G-20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге вполне возможна встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно информации представителя Белого дома Шона Спайсера, эта встреча вполне может состояться, если американцы увидят, что Россия готова обсуждать и решать общие проблемы. Спайсер подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сферах, где у обоих стран есть точки соприкосновения.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что переговоры лидеров двух стран пока не готовятся.

Несколько ранее сам Путин в ходе в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну добавил, что не торопится встретиться с Трампом.

«Когда администрация (Трампа) будет готова к практической работе, мы немедленно ответим», — добавил Путин.