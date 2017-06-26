В администрации президента США Дональда Трампа существуют разногласия по поводу его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Associated Press.

Трамп настаивает на соблюдении всех дипломатических формальностей при встрече с президентом России. Многие из его окружения считают, что в нынешних условиях необходимо сохранять дистанцию и ограничиться краткой встречей с Путиным.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне не исключают встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге.