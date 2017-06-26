Для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга, совершенного 3 апреля, террористы использовали популярный мессенджер Telegram. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».

«Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, члены международных террористических организаций на территории России наиболее активно используют мессенджер Telegram для создания секретных чатов с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.