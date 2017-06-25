Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ, что ведомство надеется получить ответ от создателя Telegram Павла Дурова о предоставлении данных компании.

Жаров подчеркнул, что в случае отказа ответа со стороны Дурова Роскомнадзор будет вынужден заблокировать мессенджер, и время на это «исчисляется днями». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал Жаров.